Green Pass Europeo? Non mettetelo nel cassetto Verrà utilizzato in tutto il mondo

Leggi su fmag

(Di lunedì 5 giugno 2023) Pensavamo di poterlo conservare in un, lontano dagli occhi e dai ricordi. Invece no: il, il celeberrimo “certificato verde” dell’Unione Europea per favorire (o limitare) gli interscambi fra Paesi quando eravamo ancora nel pieno della congiuntura pandemica, è tornato in auge. Questa volta, però, ilnon servirà solo per i viaggi in Europa: il certificato più amato/odiato degli ultimi due anni è stato promosso a livello mondiale a standard per facilitare la mobilità globale. Ma andiamo con ordine.: dall’Europa alintero Facciamo un breve riepilogo. Ilè stato introdotto inizialmente nell’Unione Europea per agevolare i viaggi all’interno dell’Eurozona, con ...