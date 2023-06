Grazie Atalanta | l’Europa è fantastica Ed è l’ennesimo miracolo del Gasp

(Di lunedì 5 giugno 2023)ragazzi. Dopo un’annata durante la quale la Dea è sempre stata nelle primissime posizioni della classifica, il campo sancisce il quinto posto definitivo raggiunto e laqualificazione per la prossima Europa League. Per tornare nella seconda competizione europea l’doveva superare il coriaceo Monza e così è stato, con una prova convincente nella quale il vero mattatore è stato Koopmeiners, autore di una tripletta. Da cineteca la sua terza marcatura con un tiro quasi da centrocampo che ha superato il portiere avversario. La pioggia battente non ha fermato i nerazzurri, sempre sostenuti dai propri tifosi che hanno riempito anche nell’ultima gara della stagione il Gewiss. Salutiamo anche la curva sud, intitolata a Piermario Morosini, che da oggi verrà definitivamente abbattuta per diventare, alla fine della ...

Blog Calciomercato.com: Un gol di Federico Chiesa regala gli ultimi tre punti alla Juventus contro un Udinese condizionata dagli infortuni e con la testa già in vacanza. Il gol ...