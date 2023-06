Granducato di Bracciano | il turismo esperienziale trova casa nel cuore del borgo affacciato sul lago più pulito d' Europa

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 giugno 2023) (Adnkronos) - Da Eurotime Italia il progetto di accoglienza diffusa che valorizza la nuova vocazione turistica della Tuscia Roma, 5 giugno 2023. Secoli e secoli di storia con la sua eredità, dalle testimonianze di epoca etrusca al magnifico castello Orsini Odescalchi. Un territorio incontaminato, impreziosito dalla presenza delpiùd'. Una tradizione enogastronomica di primo livello e, non ultima, la possibilità di immergersi in un'atmosfera d'altri tempi a meno di un'ora da Roma. Solo le caratteristiche che fanno della Tuscia, la zona nord del Lazio, la meta ideale per soggiorni turistici immersivi ed esperienziali, sempre più richiesti da viaggiatori sia italiani che internazionali. Lo slogan ‘Tuscia is the new Chianti', in voga da qualche tempo, riassume appieno la vocazione di questo territorio, che ...