Gran Galà del Calcio Umbro 2023 | tra poche ore ad Assisi

Leggi su danielebartocciblog

(Di lunedì 5 giugno 2023) Conto alla rovescia quasi terminato per ildel. Appuntamento domani sera, a partire dalle ore 21, presso il ristorante “La Locanda del Cardinale” di. L’interessante iniziativa, tra le più celebri dell’intera Regione Umbria, è organizzata dall’associazione “Per l’Umbria e per lo sport”, sotto la regia dei noti giornalisti Massimo Boccucci e Antonio Palazzetti, in collaborazione con le associazioni “Insieme a Riccardo per i giovani e per Gubbio” e “I Love Norcia”, il patrocinio di Figc-Lega Nazionale Dilettanti, Coni Umbria, Comitato Regionaledella Lega Nazionale Dilettanti, Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comune di, Comune di Gubbio e Comune di Terni. LE DICHIARAZIONI DELL’ORGANIZZATORE MASSIMO ...