Governo | Meloni | ' Schlein non distingue dissenso da censura | ha un problema' **

(Di lunedì 5 giugno 2023) Roma, 5 giu. (Adnkronos) - "La sinistra continua a dire che sei autoritario per qualsiasi cosa, ti dicono che sei autoritario se Fazio decide di lasciare la Rai per andare a lavorare da un'altra parte dove lo pagano di più, di dicono che sei autoritario se alla parata del 2 giugno i militari alzano la mano per salutare la tribuna come hanno sempre fatto, ti dicono che sei autoritario addirittura se ti lamenti perché c'è gente che impedisce che un ministro possa presentare a un salone del libro il libro della storia della sua famiglia. La cosa che mi ha sorpreso di più" della vicenda Roccella, "tanto per parlare di deriva autoritaria, è che Ellyabbia detto a chi si lamentava" di quanto accaduto e Roccella "che noi abbiamo uncol. Se la segretaria del secondo partito italiano nonil ...

...il precedente- : allora il problema è la deriva autoritaria o che qualcuno che viene da destra e non da sinistra non ha gli stessi diritti che avevano loro'. Così la premier Giorgia, ...Fratelli d'Italia e Lega in pressing Giorgiaha deciso di prendere in mano il dossier ... Ma, comunque, come risulta ad Affaritaliani.it , l'orientamente del, su spinta di Fratelli d'...... un atteggiamento che va avanti da qualche decennio ma che ilha riportato ai massimi livelli. Ci sono però degli indicatori per quanto riguarda l'economia che, messi assieme portano a ...

Il governo Meloni non ha mantenuto le promesse sul decreto di aiuti ... Fanpage.it

ROMA – “Ho capito che la sinistra è molto in difficoltà, non solo dice che c’è una deriva autoritaria se sulla Corte dei conti proroghi le norme del governo Draghi. C’è una deriva autoritaria o c’è ch ...Obiettivo principale: avanti tutta in velocità. Questo quello che sembra emergere dalla decisione di porre la fiducia alla Camera per quanto riguarda il decreto sulla Pubblica amministrazione. L’Esecu ...