Golf | PGA Tour | Hovland vince il The Memorial Tournament 2023 | battuto McCarty al playoff

(Di lunedì 5 giugno 2023) Quarta vittoria in carriera sul PGAper Viktor, che ha trionfato a Dublin, in Ohio, assicurandosi il Thenament. Dopo aver terminato le 72 buche regolamentari con un totale di 281 (-7), il norvegese ha sconfitto alDenny McCarthhy grazie a un par. Terzo posto per uno strepitoso Scottie Scheffler, capace di guadagnare la bellezza di 29 posizione e chiudere sul podio con 282 (-6). Il numero uno al mondo ha chiuso l’ultimo giro con 67 (-5). Il protagonista però è, che assicura ben 3.6 milioni di dollari e si porta in quinta posizione nel world ranking. SportFace.

Prosegue il Memorial Tournament 2023 , torneo elevato delTour, che dopo il moving day vede al comando il nordirlandese Rory McIlroy (72 68 70), il sudcoreano Si Woo Kim (71 68 71) e l'americano David Lipsky (69 69 72) con un totale di 210 ( - 6). Ben ...C'è anche Francesco Molinari in Ohio, dove ilTour si sposta a Dublin per la 48esima edizione del Memorial Tournament, in programma dall'1 al 3 giugno. Sul percorso del Muirfield VillageClub, l'azzurro proverà ad invertire il trend che ...

