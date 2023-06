Gli scudetti si vincono quando hai in squadra calciatori come Simeone

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 5 giugno 2023) Gli amici se ne vanno, la festa è finita. Termina una stagione eccezionale che, per quanto termini piena di interrogativi (chi sarà il prossimo allenatore? I campioni resteranno o andranno via? Chi verrà a sostituirli se andranno via? Il Napoli uscirà rinforzato o no da tutti questi cambiamenti?), cosa che certo non meritavamo proprio in questa fase di ascesa importante del marchio e della, resterà nel cuore dei tifosi e negli annali partenopei. La partita di ieri, ovviamente inutile sotto il profilo del risultato, è servita quanto meno per celebrare Fabio Quagliarella, attaccante eccezionale, giocatore dai colpi e dai gol formidabili, che simboleggiale vite di tutti, non solo sportive, spessa prendano certe pieghe e determinate strade (diverse da quelle volute) per fatti lontanissimi dal volere di ciascuno. Non so se e ...