Gli scontri di stanotte in Ucraina sono l’inizio della controffensiva?

(Di lunedì 5 giugno 2023)passati pochi minuti dalla mezzanotte quando il MinisteroDifesa Russo ha rilasciato un nuovo update su Telegram. Il contenuto del messaggio era molto significativo: esso annuncia il respingimento di un imponente operazione militare portata avanti dalle truppe ucraine in diversi settori del fronte nell’area meridionale dell’Oblast di Donetsk. Due brigate coinvolte per un totale di otto battaglioni (sei meccanizzati e due corazzati), stando a quanto riporta il Ministero, che nello stesso messaggio annuncia di aver respinto con successo gli attacchi ucraini. Causando la perdita di 250 soldati, 16 Main Battle Tanks, 16 Infantry Fighting Vehicles e 21 Armoured Combat Vehicles. Le istituzioni di Mosca ed i media a loro più vicini hanno fin da subito marchiato le manovre di questa notte cometanto ...

Applica alla relazione tra Roland e Marianne la teoria del multiverso, divertendosi a immaginare infinite possibilità per i suoi personaggi, frantumandoambienti,incontri,e le ...Al centro dello scontro tra maggioranza e opposizione ci sono in particolareemendamenti che ... Siamo all' opposizione e ci restiamo, ma senzaideologici ", ha affermato invece Raffaella ...ultimi attacchi di Kiev, in ogni caso, sembrano andare verso Volnovakha , che porta dritta a ...dello stato maggiore ucraino si è soltanto limitato a spiegare che ci sono stati 29nelle ...

Quattro arresti a Brescia per gli scontri allo stadio Agenzia ANSA

(ANSA) - MILANO, 05 GIU - "Non voglio rinunciare proprio a niente se i fondi del Pnrr sono convenienti". Lo afferma il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti sottolineando che "dobbiamo valutare q ...Alla base delle alimentazioni sbilanciate non vi è sempre l’assenza di cibo. In molte aree della Terra, la disponibilità di alimenti appare, piuttosto, subordinata ad incostanti equilibri sociali. Il ...