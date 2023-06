Giustizia in Campania | uffici fatiscenti e digitalizzazione affrettata | esposto dello Studio legale Vizzino a Nordio

(Di lunedì 5 giugno 2023) “Le disfunzioni degligiudiziari increano disagi a ogni categoria di operatore del diritto”. E’ quanto si legge in un “e contestuale diffida stragiudiziale avente ad oggetto la sospensione immediata delle attività giudiziarie” inviato dalloassociatoal ministro dellaCarloe a tutte le autorità competenti. Qui sotto il documento integrale. “Ill.mo Signor Ministro, Con la presente dissertazione, si vuole porre alla Vostra cortese attenzione il deplorevole stato in cui versa l’attività giurisdizionale di tanti Giudici di Pace della Provincia del capoluogo campano, nonché il fattuale degrado nel quale i tanti professionisti dell’avvocatura napoletana sono obbligati a ...

... dandoa quanto sono stato costretto a scegliere nel 2018, andando ad operarmi in Veneto per il mio cancro della prostata. Laera e resta un eccezionale disastro ambientale e ......a Casa dello studente dell'Adisu (Azienda per il diritto allo studio universitario) per la. ha raggiunto un accordo con il ministero dellaper la cessione dell'immobile, ritenuto ...... Lei puo' ristabilire la fiducia nei confronti della. Noi siamo al Suo fianco come siamo ... Ambassador delle Città delle Donne Maria Lippiello, Stati Generali delle DonneRoberta ...

Giustizia in Campania, uffici fatiscenti e digitalizzazione affrettata ... Il Denaro

“Le disfunzioni degli uffici giudiziari in Campania creano disagi a ogni categoria di operatore del diritto”. E’ quanto si legge in un “esposto e contestuale diffida stragiudiziale avente ad oggetto l ...Il governo polacco attacca la Corte di giustizia dell'Ue dopo la bocciatura della riforma della giustizia. E' un verdetto "corrotto", ha denunciato il ministro della Giustizia di Varsavia. (ANSA) ...