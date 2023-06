Giulia Tramontano | una scultura di sabbia sulla spiaggia di Platamona | l’omaggio per la 29enne incinta uccisa dal fidanzato – Video

(Di lunedì 5 giugno 2023) Unadidi, nel nord Sardegna: così lo sculture nuorese Nicola Urru ha voluto omaggiare, laal settimo mesedal compagno Alessandro Impagnatiello a Senago. L’artista ha ritrattomentre si abbraccia la pancia. “#LoSapevamoTutte una violenza così precisamente riconoscibile e così odiosamente ricorrente che si innesta in mente e corpi di tutte le donne, e le abita”, ha scritto Urru per commentare la sua creazione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Lo psicoterapeuta Claudio Risè analizza il caso dell'omicidio di: "Bisogna tornare a educare maschi e femmine innanzitutto ad accogliere i figli, scendendo dal piedistallo di superbia e grandeur su cui l'essere umano si è messo a partire dall'..."Prese dal lavoro i guanti del delitto" Li ha presi "dal lavoro" i guanti in lattice azzurri che Alessandro Imagnatiello ha usato per spostare il corpo di, la sua fidanzata incinta ...L'omaggio asulla spiaggia del Terzo Pettine di Platamona. Arrivano in massa, da ogni parte d'Italia, da persone di tutte le età e di ogni sesso, quelle parole di dolore, di vicinanza, di ...

Giulia Tramontano, gli sms di Impagnatiello alla compagna: "Che madre sei" (prima dell'omicidio), "Batti un colpo" (quattro giorni dopo) TGCOM

Ha lasciato Milano anche se dovrà essere risentita la 23enne che ha rischiato di essere l’altra vittima di Alessandro Impagnatiello, il 30enne che ha trucidato la fidanzata incinta al settimo mese, Gi ...Alessandro Impagnatiello è dallo scorso mercoledì 31 maggio si trova in carcere. Reo confesso per l’omicidio Giulia Tramontano, la compagna incinta di sette mesi. Si trova nel reparto dei detenuti a r ...