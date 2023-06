Giulia Tramontano | le parole dell' altra donna di Impagnatiello | «Dopo averla uccisa disse che dormiva Avevo paura di lui»

(Di lunedì 5 giugno 2023) Il raccontoche ha vistoil sabato in cui il compagno, che aveva una storia con entrambe, l'ha. La sua testimonianza fondamentale. Per prima si è accorta di quello che poteva accadere e si è salvata

Omicidio, Impagnatiello mai pentito e spavaldo Emergono nuovi dettagli sull'omicidio di, la 29enne incinta al settimo mese brutalmente uccisa dal suo fidanzato Alessandro ...... poliziotta uccisa a colpi di pistola da un collega nell'androne di un palazzo - - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshow L'OPERA DI NICOLA URRU Fotogallery - Sassari,ricordata ...Sassari . Una mega scultura per ricordare, la 29enne incinta al settimo mese uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello. L'opera è stata realizzata dall'artista Nicola Urru sulla spiaggia del Terzo Pettine di Platamona, a ...

Omicidio Giulia Tramontano, l’altra compagna di Impagnatiello: “Avevo paura di lui” Sky Tg24

Il racconto della donna che ha visto Giulia il sabato in cui il compagno, che aveva una storia con entrambe, l'ha uccisa. La sua testimonianza fondamentale. Per prima si è accorta di quello che poteva ...Una scultura di sabbia sulla spiaggia di Platamona, nel nord Sardegna, per ricordare Giulia Tramontano, la 29enne ...