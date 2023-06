Giulia Tramontano | il suo profilo diventa una scultura di sabbia per non dimenticare

Leggi su dilei

(Di lunedì 5 giugno 2023) Parlano tutti di te,. Lo fanno allo stadio, tra striscioni grandi e ingombranti che si fanno spazio tra i tifosi e che arrivano dritti al cuore di chi guarda. Lo fanno tra le canzoni, quelle che sono già hit di tendenza, e che proprio a te hanno scelto di dedicare. Lo fanno sui social network, alla radio e in televisione. Lo fanno mettendoci la voce, la faccia e il cuore. Lo fanno in maniera differente, a volte commossa, a volte atterrita per quello che è successo a te e al tuo bambino. Sono ancora increduli, lo siamo tutti. Parlano di te e non nascondono la rabbia, perché nessuno doveva arrogarsi il diritto di scegliere il tuo destino, figuriamoci porre fine alla tua vita. Lo fanno risentiti, addolorati, con gli occhi lucidi e la voce che si spezza in gola, come se qualcuno avesse strappato via con violenza qualcosa che gli apparteneva. Ma tu non eri di ...