Giulia Tramontano | il legale della famiglia | Hanno subito temuto il peggio

(Di lunedì 5 giugno 2023) commenta 'Ladifin dahaquesto tragico epilogo in quanto era difficile pensare che la loro figlia in attesa di un bimbo, nonostante il naufragio...

2023 - 06 - 05 12:15:03 Venerdì l'autopsia diÈ stata fissata per venerdì prossimo l'autopsia di, la 29enne donna al settimo mese di gravidanza uccisa a Senago, ...Non ha contatti con gli altri carcerati perché potrebbe essere aggredito. Il legale della famiglia: "Hanno temuto questo tragico epilogo da ...... si cerca di capire la personalità e il vissuto per comprendere che cosa possa aver fatto emergere il "mostro" che nella notte fra il 27 e il 28 maggio ha ucciso, incinta del loro ...

Oggi 4 giugno è andata in onda una nuova puntata di Domenica In. Mara Venier ha aperto l’appuntamento dedicando un ricordo alla morte di Giulia Tramontano e del figlio… Leggi ...Specialisti a caccia dell’arma del delitto nell’abitazione di via Novella. Rilievi anche nel box e nella cantina dove Impagnatiello avrebbe spostato il corpo tra la serata di domenica e martedì notte.