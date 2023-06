Giulia Tramontano e l' altra donna | ' Ci siamo incontrate e abbiamo scoperto Alessandro'

(Di lunedì 5 giugno 2023) Ci sono cose che forse per un uomo sono difficili da prevedere: come la capacità delle donne di parlarsi per ...

In una lettera pubblicata su Dagospia, il celebre cantante italiano Enzo Ghinazzi, noto come Pupo, ha affrontato il dramma dell'omicidio di, confessato dal suo compagno Alessandro Impagnatiello, ...Ci sono cose che forse per un uomo sono difficili da prevedere: come la capacità delle donne di parlarsi per ...Un disegno di legge per difendere le donne. Dopo l'omicidio dila annuncia il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in un'intervista a La Stampa . Nella quale dice che al lavoro ci sono anche Carlo Nordio ed Eugenia Roccella . "Stiamo ...

Omicidio Giulia Tramontano, l’altra compagna di Impagnatiello: “Avevo paura di lui” Sky Tg24

C'è una scultura di sabbia sulla spiaggia di Platamona, nel nord Sardegna, in memoria di Giulia Tramontano. L'ha realizzata lo scultore nuorese, Nicola Urru, artista specializzato nel creare opere d'a ...Un murales nel luogo dove è stato trovato il cadavere di Giulia Tramontano. E la proposta di intitolare una via, una piazza o un giardino, alla giovane e al bambino che portava in grembo e che si sare ...