Giulia Tramontano | domani i rilievi della Scientifica nella casa di Senago Impagnatiello indica agli inquirenti dove trovare l’arma del delitto

(Di lunedì 5 giugno 2023)delusata da Alessandroper uccidere, la sua fidanzata al settimo mese di gravidanza, si trova in. Più precisamente, infilata in un ceppo portacoltelli in cucina sopra al frigorifero. È stato lo stesso trentenne a rivelare la posizione esatta deldel, cheverrà sequestrata durante inell’appartamento di, nel Milanese,sarebbe avvenuto l’omicidio la sera di sabato 27 gennaio. La sezione investigazioni scientifiche dei carabinieri entrerà per la prima volta, a dieci giorni dal, nell’abitazionecoppia per sequestrare il coltello e fare altri ...

Una quasi mamma uccisa prima del tempo, un accanimento su un corpo ormai senza vita. Si aggiunge un nuovo capitolo all'omicidio di, la ragazza incinta uccisa dal compagno killer a Senago. Il legale del 30enne che si è macchiato del terribile delitto è inaspettatamente tornato sui suoi passi ed ha rinunciato a ...L'arma del delitto usata da Alessandro Impagnatiello per uccidere, la sua fidanzata al settimo mese di gravidanza, si trova in casa. Più precisamente, infilata in un ceppo portacoltelli in cucina sopra al frigorifero. È stato lo stesso trentenne a ...La brutale morte di- e del piccolo che aveva in grembo - ha scatenato una ridda di commenti contro gli uomini. Ma non generalizziamo. E poi: perché alcune donne sembrano attratte da uomini pericolosi ...

Giulia Tramontano, Impagnatiello: "Il coltello che ho usato è in cucina" TGCOM

Una quasi mamma uccisa prima del tempo, un accanimento su un corpo ormai senza vita. Si aggiunge un nuovo capitolo all'omicidio di Giulia ...Martedì verranno effettuati i rilievi scientifici nell'abitazione della 29enne e di Alessandro Impagnatiello. Venerdì sarà la volta dell'autopsia ...