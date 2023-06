Giulia Tramontano | Alessandro Impagnatiello svela dove si trova l’arma del delitto

(Di lunedì 5 giugno 2023) A dirlo il suo legaleImpignatiello ha organizzato da solo l’assassinio die ha fatto tutto da solo. A dirlo il legale, Sebastiano Sartori, che lo ha incontrato nel carcere di San Vittore. “Una delle cose che devono accertare gli investigatori è se sia stato aiutato a nascondere il corpo. Lui lo esclude – ha detto Sartori alla Rai -. I dubbi degli investigatorite chiederli a loro”. E poi suldel, ovvero i coltello: “Non l’ha buttato. Ha detto specificatamentesia”. L’avvocato ha però poi rinunciato al mandato e ha depositato l’atto di rinuncia in Procura a Milano spiegando che “è stata una questione fra me e il mio assistito” senza aggiungere altro. Leggi anche: Omicidio...

Mamma lascia i figli nel parcheggio e va a rubare: l'auto prende fuoco, bimba ustionata in viso, i genitori: 'Abbiamo temuto subito il peggio'. Venerdì l'autopsia Uccide moglie e ...... grazie all'esperienza come consulente per indagini difensive, prova a spiegare i comportamenti di Alessandro Impagnatiello, il barman 30enne, che ha ucciso la compagna 29enne, ...Nelle immagini riprese da una telecamera di sorveglianza si vede Alessandro Impagnatiello subito dopo aver ucciso la compagna incinta di sette mesi,. L'uomo esce dal garage . Poco dopo va a casa della ragazza con la quale aveva una relazione parallela. Intanto, nel pomeriggio il difensore di Impagnatiello, Sebastiano Sartori , ...

Omicidio Giulia Tramontano, Impagnatiello voleva uccidere anche l'amante. Lei: «Registravo le conversazioni» Corriere Milano

Alessandro Impagnatiello, l’uomo accusato di aver ucciso la fidanzata Giulia Tramontano, incinta di sette mesi, assicura di aver fatto tutto da solo, senza l’aiuto di complici. A rivelarlo ai ...Proseguono le indagini sull'omicidio di Giulia Tramontano, la 29enne incinta al settimo mese di gravidanza, uccisa nella sua casa di Senago (Milano) dal convivente e padre del suo bimbo Alessandro ...