Giulia Salemi ha tolto il like a una foto di Pierpaolo Pretelli

Sono settimane che Pierpaolo Pretelli estanno tenendo i fan in modalità "alert" tra ipotetiche rotture, litigi e prese di posizione nette dopo una apparente crisi. Pierpaolo ee quel like che "viene e va" Tra ...In contemporanea, sul palco della Villa Comunale,Sarae Andrea Prada facevano scatenare i più giovani con le esibizioni di Cricca, Luigi Strangis, Matteo Romano, Valerio Mazzei, ...Inizia il walzer dei vip in Sicilia e, tra le prime,arriva a Pantelleria. L'influencer, al centro del gossip per via di una nuova presunta crisi con Pierpaolo Pretelli, è sbarcata nell'isola siciliana senza il fidanzato, un ...

Celebrity Chef, Salemi-Petrelli negati in cucina: la giuria si astiene dal premiarli Corriere della Sera

Giulia Salemi avrebbe tolto il like a una foto di Pierpaolo Pretelli, alimentando le voci di una crisi tra loro.In queste ultime settimane si è parlato tantissimo di una presunta crisi di coppia tra Pierpaolo Pretelli e la sua compagna, la famosa influencer ...