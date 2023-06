Giulia Salemi e il gesto social che fa preoccupare i fan della coppia Prelemi

Leggi su gossipitalia.news

(Di lunedì 5 giugno 2023) La presunta crisi ditra Pierpaolo Pretelli e, ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Le prime notizie di una rottura riportate da fonti di gossip e l’assenza di conferme o smentite dai diretti interessati. Gesti suiche alimentano le speculazioni sulla situazione sentimentale dei due VIPponi e l’attesa dei fan per una dichiarazione ufficiale che sveli la verità. Rumors di una rottura nelladi ex VIPponi dell’edizione 5 del Grande Fratello Vip. Pierpaolo Pretelli lascia la casa cone si rifugia in un albergo I, come sono stati affettuosamente chiamati, non hanno né confermato né smentito la nuova presunta crisi diche sta scuotendo il mondo dei gossip. Da ...