Giudice Sportivo Serie B | due squalifiche per Bari e Cagliari

Ma il pensiero va inevitabilmente all'inizio del prossimo campionato, soprattutto dando una scorsa al comunicato delcon gli squalificati del prossimo turno, che coincide ovviamente ...Lo ha deciso ildi serie A dopo le gare dell'ultimo turno. Il calciatore del Monza paga "per avere, al 25° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco colpito con una ...Ultimi provvedimenti delGerardo Mastrandrea con le sanzioni inflitte dopo la trentottesima giornata di Serie A . In particolare, pioggia di squalifiche per gli allenatori o i collaboratori tecnici: nel ...

Giudice Sportivo: stangata a Foti, confermata la squalifica di Milinkovic La Lazio Siamo Noi

Roma, 5 giu. – (Adnkronos) – Il giudice sportivo di Serie A, in merito alle partite della 38/a giornata, ha squalificato per due turni il giocatore del Monza Marlon, a cui è stata inflitta anche un’am ...StampaComminata la sanzione amministrativa di 10mila euro alla Cremonese per lancio di fumogeni in campo. L’episodio è circoscritto alla contestazione dei sostenitori lombardi nei confronti della diri ...