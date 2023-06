Giornata Mondiale dell’Ambiente | per amore della Terra

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 5 giugno 2023) Laè un’iniziativa promossa dal Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente che ha lo scopo di ricordarci l’importanza di prenderci cura del nosto Pianeta. Questaè stata istituita nel 1972 in occasioneprima Conferenza sull’Ambiente a Stoccolma. Dal 5 al 16 giugno di quell’anno, nella capitale svedese, si sancì la priorità di un impegno costante per salvaguardare la, ribadendo la responsabilità dell’uomo nei confronti2023: #BeatPlasticPollution Lo slogan scelto per la2023 si focalizza sulla lotta all’inquinamento da ...