Giornata dell’Ambiente | il Papa | “Urge cambiare rotta | urge una cultura della cura”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 5 giugno 2023) Città del Vaticano – “È necessario accelerare questo cambiamento dia favore di una– come sino i bambini –, che ponga al centro la dignità umana e il bene comune. Non rubiamo alle nuove generazioni la speranza in un futuro migliore”. A dirlo èFrancesco, che ha ricevuto questa mattina i partecipanti al Green and Blue Festival, in occasione“Earth for All”. Ricordando che le “scelte che si prenderanno in questo decennio avranno impatto per migliaia di anni”, chiede unnte cambio di. Di seguito il testo completo del discorso pronunciato dal Santo Padre: Cari fratelli e sorelle!Sono passati più di cinquant’anni da ...