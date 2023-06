GF Vip | Luca Onestini e Ivana Mrazova hanno trascorso la notte insieme? La segnalazione e le foto

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 5 giugno 2023) Cosa bolle in pentola tra? Davvero, come si mormora, tra i due ex fidanzati ci sarebbe un ritorno di fiamma? L’ex coppia, che dopo la fine del GF Vip 7 sembrava essersi allontanata definitivamente, è tornata a mostrarsia Roma, per la precisione presenziando allo stesso evento come “madrina” e “padrino” di un’iniziativa di beneficienza. Ma a destare l’attenzione dei fan è stato il fatto che la modella ceca e l’ex tronista di Uomini e Donnelanello stesso hotel. Anzi, parrebbe addirittura nella stessa stanza! GF Vip, ritorno di fiamma tra? Gli indizi A lasciar pensare che...