Gf Vip 8 | tra i concorrenti anche l’ex fidanzato di una Vippona? La segnalazione

Leggi su isaechia

(Di lunedì 5 giugno 2023) Il Gf Vip è sicuramente uno dei reality più seguiti dal pubblico italiano e non solo. Puntualmente, ogni anno e durante ogni edizione, fa sognare e al contempo discutere numerosi telespettatori che si intrattengono seguendo h24 le dinamiche che si svolgono all’interno della Casa più spiata d’Italia. L’ultima edizione, la settima di Gf Vip ha fatto parecchio discutere. Ha addirittura visto Pier Silvio Berlusconi scendere in campo e dover modificare le linee editoriali. Molteplici sono state le dinamiche che hanno fatto storcere il naso ai telespettatori eai “piani alti” di Mediaset. Adesso però si sta già iniziando a pensare alla prossima edizione. Ma chi potrebbero essere i? Ancora nessuna indiscrezione a riguardo, tranne una che sta facendo il giro del web. A sbucare in queste ore una foto che sta iniziando a far mormorare. Il ...