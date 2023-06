Gentiloni | “In Italia si vive il Pnrr come una medicina amara imposta da Bruxelles”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 giugno 2023) “Secondo me noini sbagliamo nel trattare questo famosose fosse unada“. Lo ha detto il commissario europeo dell’Economia, Paolo, alla presentazione del volume di Marco Buti, ‘Jean Monet aveva ragione?’. “Noi – ha aggiunto – dovremmo cogliere questa meravigliosa opportunità, piuttosto che vedere cosa manca e in cosa siamo in ritardo. Le stime della Commissione parlano di 2,5 punti di Pil nel 2021-2024, quindi 0,7 punti di Pil all’anno, che su una crescita di 1,2 è ‘tanta roba’”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.