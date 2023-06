... la Regione Lazio revoca il patrocinio: 'Nessun sostegno a chi promuove l'utero in affitto' 'di' festeggia 10 anni Protagonista indiscussa del Sessantotto Village sarà come ...Non convincono del tutto le modalità di protesta di movimenti come Ultima. È quanto ... di cui queste violente alluvioni esimili sarebbero diretta manifestazione. Così la pensano ...criminali che interessano maggiormente il territorio sono riconducibili principalmente ... di cui 101 extracomunitari, nati o immigrati di secondae/o irregolari sul territorio ...

Generazione di Fenomeni festeggia 10 anni: eventi e concerti per l'estate romana al Parco Talenti leggo.it

L’ex regista della generazione dei fenomeni guiderà la Virtus: "Voglio un team rognoso. Puntiamo a salire e non ci dobbiamo nascondere" ...L’ex regista della generazione di fenomeni può riabbracciare la società che lo lanciò. C’è stato un contatto tra le parti ...