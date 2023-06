GELDIS® chiude la sua prima campagna di equity crowdfunding

Leggi su lombardiaeconomy

(Di lunedì 5 giugno 2023) con più di 600mila € di raccolta 145 gli investitori che hanno deciso di scommettere sull’azienda tutta italiana che si pone l’obiettivo di innovare il settore dell’oral care Si è chiusa ieri ladidi, la PMI innovativa made in Italy che ha rivoluzionato i prodotti per l’igiene orale. La raccolta, avviata lo scorso 16 marzo su Mamacrowd, la più importante piattaforma italiana per investimenti in, si è conclusa con un totale di 611.579 € rispetto al goal minimo di 300mila €. La somma raccolta servirà per rendere più ampia l’offerta dei prodotti esistenti, sviluppare nuove formule e incrementare la squadra sales per garantire una diffusione capillare sull’intero territorio nazionale e non solo. La strategia ...