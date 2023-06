Ma daci si aspettava di più, anche se infortuni e inconvenienti (vedi Palomino) non sono mancati. La sensazione è che non ci sia più quell'Atalanta schiacciasassi capace diad un ...Lo ha dichiarato il tecnico dell'Atalanta Gian Pieroai microfoni di Sky dopo la vittoria contro il Monza per 5 - 2. "L'aver raggiunto l'Europa è un grande traguardo - spiega il mister ......Teun Koopmeiners che regala il quinto posto agli orobici e il ritorno della squadra di... Da uno spareggio per evitare il baratro a uno perin paradiso. Due vecchie glorie del calcio ...

Gasperini: «Arrivare in Europa è un grande traguardo» L'Eco di Bergamo

L’ex rossoblù: “Ho vissuto da tifoso questa cavalcata entusiasmante. Felice per Criscito, meritava di riprendersi tutto. Però ora serve rinforzare bene la ...Gasperini: «Anche coi punti alla Juve saremmo in Europa League, è un successo». La gioia dell’allenatore dell’Atalanta per la qualificazione Gasperini a Sky Sport ha espresso la sua gioia per l’obiett ...