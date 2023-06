Gas | bolletta stabile a maggio | -0 | 2% Arera | “Il calo del prezzo compensato dall’aumento degli oneri generali”

(Di lunedì 5 giugno 2023) Restaladel gas in tutela per i consumi di, segnando un -0,2% rispetto ad aprile. L’spiega infatti che ildella spesa per la materia gas naturale, –13,2%, è stato controbilanciatodel 13%per la parte legata all’Ug2, la componente di sconto prevista dal decreto bollette, utilizzata nell’ultimo anno per compensare gli aumenti nei momenti dei prezzi gas più elevati. Nel mercato tutelato la spesa per il gas per la famiglia tipo nell’anno scorrevole (giugno 2022-2023) è di 1.514 euro circa, al lordo delle imposte, registrando un -6,7% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (giugno 2021-2022). A ...

Resta stabile ladeldella famiglia tipo in tutela per i consumi di maggio, segnando un - 0,2% rispetto ad aprile. Lo comunica l'Arera spiegando che il calo della spesa per la materianaturale, - 13,2%...***: - 0,2% ladi maggio per famiglie in tutela (RCO). 05 - 06 - 23 17:40:22 (0543) 0 NNNNAGI - Cala, di poco, ma cala il conto inper il consumo di. Il prezzo è sostanzialmente stabile, ma rispetto ad aprile scorso, il costo segna un - 0,2% nel mercato tutelato. Il leggero calo, pur in presenza di un prezzo medio ...

Gas, la bolletta di maggio resta stabile Agenzia ANSA

(Adnkronos) - Bolletta del gas, quanto ci è costata in un anno In termini di effetti finali, la spesa per la famiglia tipo nell'anno scorrevole (giugno 2022-maggio 2023) è di 1.514 euro circa, al ...Sostanziale stabilità per la bolletta gas della famiglia tipo in tutela per i consumi di maggio, segnando un -0,2% rispetto ad aprile. Il leggero calo, pur in presenza di un prezzo medio all’ingrosso ...