Garotti | «L' algoritmo dell' Ai dovrà tutelare proprietà industriale e diritto d' autore»

(Di lunedì 5 giugno 2023) Le applicazioni di intelligenza artificiale generativa come ChatGPT e Midjourney possono modificare in modo significativo il lavoro “umano”. Non è ancora chiaro quale forma assumerà questo tipo di impatto, ma uno degli scenari possibili è che una concorrenza algoritmica sleale e una governance inadeguata portino all’esclusione’autentica creatività umana. Recenti cause legali contro importanti piattaforme di IA generativa denunciano violazioni di copyright su vasta scala. Quel che rende la questione ancora più spinosa è che le leggi sullaintellettuale non sono al passo con i progressi tecnologici compiuti nel campoa ricerca sull’IA. È, ad esempio, possibile che i governi passino decenni a litigare su come bilanciare gli incentivi per l’innovazione tecnica mantenendoli per l’autentica creazione umana. In questo ...