Gardaland SEA LIFE Aquarium partecipa alle 24 ore di “Global Beach Clean” e coinvolge dipendenti e famiglie

(Di lunedì 5 giugno 2023)SEAha come mission l'intento di trasmettere ai suoi Visitatori la conoscenza, l'importanza e la cura dell'ambiente marino. Pertanto, è da sempre impegnato in esperienze di ...

LIFE Aquarium ha come mission l'intento di trasmettere ai suoi Visitatori la conoscenza, l'importanza e la cura dell'ambiente marino. Pertanto, è da sempre impegnato in esperienze di ...LIFE Aquarium spiega di avere come mission l'intento di 'trasmettere ai suoi visitatori la conoscenza, l'importanza e la cura dell'ambiente marino'. Pertanto, e impegnato anche in ...- - > Giornata mondiale degli oceani:life aquarium partecipa alla "Global beach clean" e coinvolge dipendenti e famiglie.per la tutela della vita marina: in occasione della Giornata mondiale degli oceani, giovedì ...

Gardaland Sea Life Aquarium partecipa alle 24 ore di "Global Beach Clean" coinvolgendo dipendenti e famiglie VeronaSera

Gardaland SEA LIFE Aquarium ha come mission l’intento di trasmettere ai suoi Visitatori la conoscenza, l’importanza e la cura dell’ambiente ...8 giugno 2023: Giornata Mondiale degli Oceani, Gardaland SEA LIFE Aquarium coinvolge dipendenti e famiglie Gardaland SEA LIFE Aquarium ha come mission l’intento di trasmettere ai suoi Visitatori la co ...