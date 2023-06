Francia | Ishak Belfodil arrestato per aggressione

(Di lunedì 5 giugno 2023) Guai per, 31enne attaccante con un passato in Italia. Il calciatore algerino, oggi in forza all’Al-Gharafa, è statodalla polizia di Elancourt, comune nella provincia di Parigi, con l’accusa dinei confronti della sorella di 15 anni. A riportare la notizia sono i media francesi che citano fonti interne alle forze dell’ordine. SportFace.

