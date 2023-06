Forte di Vigliena | una manifestazione per il recupero del monumento | “Simbolo di Napoli Est | bonifica attesa da anni”

(Di lunedì 5 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minutiQuelè l’emblema diEst, il volto più dimenticato della città, sfregiato due volte: dalle scorie tossiche del passato industriale e dalle promesse di rilancio turistico, mai mantenute. Ildiè unnazionale, oggi completamente abbandonato. Tradito come San Giova Teduccio dove sorge. Il 13 giugno 1799 fu teatro di uno snodo decisivo della Rivoluzione napoletana, con la battaglia tra i giacobini della Repubblica Partenopea e le forze sanfediste del cardinale Ruffo. Altrove ne verrebbe preservata la memoria, sarebbe un attrattore per i visitatori: invece annaspa tra degrado e illegalità. Anche ilha seguito il destino di San Giova Teduccio. Per oltre vent’...

...hanno vergognosamente utilizzato in maniera indecente e senza alcuna autorizzazione piazza,... Si sono scontrati con un nemico più, il passaparola social. Non può da sola l'amministrazione ......impianto a gnl (in aggiunta ai già esistenti e non ancora delocalizzati impianti a GPLe ... La protesta giustissima e, a nostro parere, deve trovare altre forme di lotta e altri ...Infine San Giovanni a Teduccio, un sobborgo che offre spiagge tranquille sul Golfo di Napoli e le rovine deldi, risalente al XVII secolo. E proprio qui, trai muri delle case popolari ...

Forte di Vigliena, una manifestazione per il recupero del ...

Unisciti a noi per l'evento al Forte Vigliena l'11 giugno 2023: commemorazione, riflessione e piani per il futuro di Napoli.224 anni dalle vicende legate al Forte di Vigliena, monumento dimenticato lungo la costa di San Giovanni a Teduccio, quartiere nella zona orientale di Napoli. Anche quest'anno residenti, ...