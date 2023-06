Formula1 | perché la nuova Ferrari non convince?

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 5 giugno 2023) Il GP diin Spagna vede trionfare ancora Verstappen, seguito dalle Mercedes. Per laancora delusione. Laversione della monoposto sembra nonre, eppure Vasseur, team principal del Cavallino Rosso, si esprime controcorrente. Lesembrano non trovare ancora la spinta giusta in gara. Se in qualifica riescono ad ottenere prestazioni più che soddisfacenti, la domenica continua ad andare a rilento e per certi aspetti appare deludente. Ed è quello che è successo proprio al Gran Premio dipresso il Circuito di Catalogna in Spagna. Lo scorso 4 giugno, infatti, Carlos Sainz, partito dalla prima fila in seconda posizione, retrocede a fine gara sotto i piedi del podio e Charles Leclerc, nonostante una dignitosa rimonta, non riesce a chiudere in zona ...