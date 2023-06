Formazione personale e professionale online con le video lezioni di Corsi.it

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 giugno 2023) (Adnkronos) - Milano 5 giugno 2023. Al giorno d'oggi, sempre più persone hanno l'esigenza di approfondire le proprie conoscenze, sia per interesse, sia per essere più competenti e professionali. Tuttavia, non è sempre facile organizzarsi per seguirein presenza, dato l'attuale modello sociale e i numerosi impegni quotidiani ai quali ciascuno di noi deve ottemperare. Proprio per questa ragione, laon-line si sta diffondendo sempre di più. Infatti, questa nuova metodologia ha reso possibile per chiunque seguiree approfondire differenti aree di studio, in modo flessibile e personalizzato. Le piattaforme e-learning offrono un sistema integrato di servizi per la fruizione interattiva dei contenuti. In particolare, si tratta di software che si occupano del supporto e della gestione ...