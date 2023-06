Fondi | inaugurato dopo il restyling il mercato coperto di via Gioberti

(Di lunedì 5 giugno 2023)– Terminati i lavori dideldi via, che avevano visto il via a gennaio grazie ad un finanziamento regionale di 200 mila euro, finalizzato alla messa in sicurezza della struttura, oltre che dare un volto completamente nuovo agli interni dell’edificio. Ieri l’inaugurazione della struttura, che ha visto il taglio del nastro da parte del Sindaco Beniamino Maschietto insieme agli Assessori Stefania Stravato (Commercio) e Antonio Ciccarelli (Lavori Pubblici), che hanno ricordato in un breve escursus, quanto la giunta e gli uffici tecnici comunali si siano impegnati per raggiungere l’obiettivo. Hanno partecipato alla cerimonia anche l’Onorevole Salvatore De Meo, il consigliere provinciale Vincenzo Mattei, numerosi assessori e consiglieri comunali. Tutti hanno augurato ...

... è il primo acquisto in Italia con iPnrr. All'ospedale Mater Salutis di Legnago è statoil nuovo acceleratore lineare di ultima generazione per le terapie antitumorali, in dotazione ...Lo spettacolo di beneficenza che hala rassegna è "Seduti in punta di piedi" promosso ...17 anni Estense.com offre una informazione indipendente ai suoi lettori e non ha mai accettato...Anticipata dalla visita guidata al Museo del Costume del Vasto,dal sodalizio lionistico ... La conviviale ha rappresentato anche l'occasione di raccogliere ulterioriin favore della ...

FONDI, INAUGURATO IL MERCATO COPERTO DI VIA GIOBERTI Latina Tu

Realizzata in alluminio, ha un contrappeso di piombo. Il rilancio dei progetti per aprire l’ingresso da via Ampère e pedonalizzare via Bonardi ...Quasi 300 opere commissionate dalla Sharjah Art Foundation installate in luoghi iconici e in spazi quotidiani con focus su migrazione, guerra, decolonizzazione, sfruttamento e propaganda ...