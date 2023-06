FOI | procedura ordinaria primo semestre 2023 | approvato l’elenco degli interventi che beneficiano del Fondo

... aveva avviato le pratiche per l'accensione di un mutuo quale misura temporanea per essere nelle condizioni di avviare ladi gara. Alla luce delle risorsericonosciute, l'......o tasso variabil e legato all'inflazione (indice) ed è possibile scegliere tra conti deposito vincolati o svincolabili . In entrambi i casi la somma minima da depositare è di 1.000. La...154 del 19 maggio 2023 - a breve in pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale - ripartisce conordinaria deli seguenti importi: 1,6 miliardi di euro per gli interventi rientranti nel PNRR ...

Pnrr: Mef, interventi finanziati con ulteriori 2,32 miliardi del Fondo ... MEF

Dopo le assegnazioni disposte nell'ambito della procedura ordinaria del primo semestre disposte dal decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 154 del 19 maggio 2023, gli enti si interrogano sui ...Il Comune di Legnano ha ottenuto per intero il finanziamento di 1 milione 100mila euro chiesto al Fondo Opere indifferibili (FOI), per far fronte all’aumento ...