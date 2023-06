Fiumicino | dal 12 giugno parte il piano estivo del Tpl | tutte le novità

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 5 giugno 2023)– Questa mattina, il neo assessore all’Edilizia e Trasporti Pubblici del Comune di, Angelo Caroccia, ha incontrato i funzionari dell’Azienda del Trasporto locale Trotta, per avviare dal prossimo 12ildel trasporto pubblico. “L’incontro e stato utile per avviare dal prossimo 12ildei trasporti, potenziando le corse dagli scali ferroviari verso il mare, e riducendo, in corrispondenza della chiusura delle scuole, le corse verso i plessi scolastici senza penalizzare chiaramente i cittadini dei quartieri più periferici”, ha affermato Caroccia. Clicca qui per leggere i nuovi orari estivi del Tpl a“Inoltre – aggiunge – abbiamo ristabilito, con orari prolungati, le corse ...