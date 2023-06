Fisciano | nasce il progetto “Oltre la disabilità”

(Di lunedì 5 giugno 2023) Illa”,dalla collaborazione tra l’Associazione di promozionesociale The club “84zero84”, l’azienda Mc Donald’s e l’Ufficio delle Politiche sociali del Comunedi. Ilha lo scopo di creare momenti di inclusione sociale, coinvolgendo i ragazzi e le ragazze conresidenti nella Valle dell’Irno e che frequentano i centri polifunzionali. Quest’ultimi nei mesi di giugno e luglio avranno la possibilità di vivere, all’interno del RistoranteMc Donald’s di, esperienze ricreative, partecipando ad attività e laboratori, nonché amomenti di convivialità insieme ai volontari dell’associazione The Club 84zero84.L’obiettivo principale delè favorire una maggiore crescita ...

... compresivo dei comuni di: Baronissi, Bracigliano, Calvanico,, Mercato San Severino e ... eXperience Support In & Out of School 'da un'idea del Comitato Provinciale di Salerno dell'...Il singolodall'incontro tra Tommaso Paradiso e Baustelle, da un viaggio che si è rivelato un ... Peppone di Linea Verde alunedì 29 maggio 25 Maggio Zerottonove GdF Salerno, attività ...Aldo Bonifatia Castrovillari il 16 maggio 1922, percorrendo dopo gli studi, nell'arco di ... la sede del rettorato dell'Università di Salerno a; il Policlinico universitario di ...