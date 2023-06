(Di lunedì 5 giugno 2023) I Carabinieri della Stazione diUffizi hanno arresto due persone per tentato furto con destrezza. Nel corso di un servizioappositamente predisposto per contrastare i furti ai danni dei tanti turisti che, in questi giorni stanno affollando il centro storico di, i militari, dopo aver notato in Piazza Santre persone, due delle quali già conosciute per essere dedite a reati contro il patrimonio, decidevano di osservarli a distanza al fine di prevenirne eventuali condotte criminose

...5 chilometri di ciclabili per 10mila abitanti; Venezia, Bologna,, Cagliari, Torino e Milano ... il rafforzamento deisul rispetto delle regole di comportamento in strada, campagne di ...... unitamente ai, per far emergere il sommerso. La mini flat tax al 15% e la cedolare secca ...Terzani (presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di): "...... unitamente ai, per far emergere il sommerso. La mini flat tax al 15% e la cedolare secca ...Terzani (presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di): "...

Firenze: controlli antiborseggio. 2 arresti e una denuncia Firenze Post

I Carabinieri della Stazione di Firenze Uffizi hanno arresto due persone per tentato furto con destrezza. Nel corso di un servizio antiborseggio appositamente predisposto per contrastare i furti ...Chiesto un regolamento per limitare la trasformazione degli appartamenti del centro in strutture extra alberghiere ...