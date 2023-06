Fiorentina-West Ham | buone notizie per Italiano | Barak e Gonzalez regolarmente in gruppo

(Di lunedì 5 giugno 2023) A 48 ore dalla finale di Conference League contro ilHam arrivanoper Vincenzoe la sua. Sia, che aveva saltato la sfida contro il Sassuolo per uno stato febbrile, che Nico, il quale aveva rimediato una botta al ginocchio durante il match, hanno svoltoil lavoro con i compagni. Nell’allenamento odierno, i viola hanno suddiviso la propria seduta fra una prima parte di riscaldamento fisico-atletico, ed una tecnico-tattica. Domani unica seduta di allenamento, il cui inizio è fissato per le ore 10:30, con partenza della truppa gigliata alla volta di Praga nel primo pomeriggio e conferenza stampa del tecnico Vincenzoe due giocatori viola, all’interno della sala ...

