Fiorentina | Kubik | 'Schick perfetto per Italiano Coppa UEFA '90? Campo neutro ma era pieno di juventini'

Fiorentina, Kubik: 'Schick perfetto per Italiano. Coppa UEFA '90 ... Calciomercato.com

Mattinata di allenamenti per la Fiorentina, in preparazione della finale di Conference League contro il West Ham il cui fischio d'inizio è previsto alle ore 21:00 di mercoledì ...«Ho già parlato con Antonin Barak e gli ho spiegato cosa abbia voluto dire per Firenze perdere quella finale di 33 anni fa. Ricordo tutto come se fosse oggi…».