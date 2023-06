Finisce con l' auto in un canale | muore 49enne nel frusinate 

Leggi su agi

(Di lunedì 5 giugno 2023) AGI - È finita in unadiacente la via Morolense a Patrica, nel nord del Frusinate, e per una donna di 49 anni non c'è stato scampo. Il dramma questa mattina, poco dopo le 6, nei pressi del bivio Tomacella. A dare l'allarme gli altrimobilisti di passaggio che hanno visto la vettura sbandare e finire nel. A estrarre la donna dall'abitacolo sono stati i vigili del fuoco. Per lei non c'e' stato nulla da fare. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Frosinone.