Finale playoff Serie B 2023 | Le probabili formazioni di Cagliari-Bari

(Di lunedì 5 giugno 2023) Giovedì 8 giugno, alle ore 20.30, presso la Unipol Domus, è in programma, match valido per laandata. I rossoblu’ hanno chiuso al quinto posto la regular season con 60 punti e si presentano a questo importante appuntamento avendo eliminato Venezia e Parma. I pugliesi, invece, si sono classificati terzi , 5 punti avanti ai sardi, iniziandoildirettamente dalla semidove hanno avuto la meglio sul Sudtirol.: LEI sardi dovranno rinuciare allo squalificato Falco e all’infortunato Dossena, mentre i pugliesi non potranno ...

Caccia ai biglietti per la semifinale di andata dei playoff di serie B giovedì alle 20.30 alla Unipol Domus contro il Bari. Dal primo pomeriggio di oggi l'assalto ai canali di vendita online e alle ricevitorie autorizzate. Chi perde, cade in B, facendo spazio a Frosinone, Genoa e la vincente del playoff tra Bari e Cagliari. L'INCOGNITA VIOLA - Grazie ad un ottimo rush in campionato, la Fiorentina ha conquistato l'8° posto.

Dopo la sfortunata esperienza di quest'anno alla guida della Spal, Daniele De Rossi è pronto per allenare una nuova squadra.Le ultime in casa biancorossa verso la finalissima dei playoff La squadra del Bari ha iniziato la preparazione in vista della gara d’andata della finale dei playoff in cui affronteranno il Cagliari. I ...