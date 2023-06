Finale Conference League | dove vedere la Fiorentina in TV e streaming

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 5 giugno 2023) I giudizi apparsi su giornali sportivi e siti online relativi alla stagione dellaappaiono come assai discordanti agli occhi dei tifosi e dei tanti appassionati di tutta Italia. Se, da una parte, la squadra allenata da Vincenzo Italiano viene elogiata per le due finali raggiunte in Coppa Italia e in, è impossibile non sottolineare come la Viola abbia avuto un percorso in campionato fatto di alti e bassi: un inizio assai intermittente (con numerosi punti persi contro avversarie poco blasonate), seguito da un filotto di ben 8 vittorie consecutive in primavera, per concludere con und’annata in cui le forze si sono inevitabilmente concentrate sulle altre competizioni. Con il successo riportato nell’ultima giornata contro il Sassuolo (conseguito con il risultato di 1 a 3), la ...