Finale Conference League 2023 | dove si gioca? Stadio e campo neutro per Fiorentina-West Ham

(Di lunedì 5 giugno 2023) Sarà la Eden Arena di Praga (Repubblica Ceca) ad ospitare la finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham che si disputerà mercoledì 7 giugno alle ore 21.00. Si tratta della seconda finale della storia dopo quella disputata a Tirana (Albania) e vinta dalla Roma contro il Feyenoord. Inaugurato il 7 maggio 2008, lo stadio ha una capienza di 18mila spettatori. Generalmente ospita le partite dello Slavia Praga e talvolta quelle della Nazionale ceca. Inoltre, il Viktoria Plzeň ha giocato alla Eden Arena la sua prima fase a gironi di Champions League nel 2011/12.

... nonostante le diverse penalizzazioni subite nel corso di questo anomalo campionato, i bianconeri guidati da Max Allegri si qualificano alla prossimaLeague. Il bottinoè di 62 ...La Viola ha perso ladi Coppa Italia contro un'Inter straripante e mercoledì si contenderà il trofeo dellaLeague con il West Ham. Vuol dire che il lavoro del tecnico è stato ...Guarda gli highlights Vedi di pi Fiorentina - West Ham: le ultime sullaSul West Ham Il cammino del West Ham verso ladiLeague: tutti i gol Al di là dell'avversario, la ...

Fiorentina, finale di Conference al Franchi: biglietti a 5 euro. Le informazioni sulla vendita 055firenze

Il tecnico della Fiorentina: 'Abbiamo dimostrato di essere all'altezza della situazione' FIRENZE (ITALPRESS) - In finale di Conference ...Il difensore ha raggiunto Di Canio tra gli italiani più presenti in Premier. E punta al primo trofeo per il West Ham dopo 43 anni di astinenza. Il primo per sé ...