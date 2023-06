Final Fantasy XVI e la morte dei JRPG a turni | davvero?

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 5 giugno 2023) In attesa dell’uscita del gioco, ci permettiamo una riflessione, a tratti polemica, suXVI e la sua natura action: èmorto il genere deiXV fu, per ogni appassionato del franchise, una cocente, amara e indiscutibile delusione. Non tanto per il gioco in sé, che diciamocelo non era poi nemmeno così male come A-, ma quanto per gli esiti di uno sviluppo travagliato e che aveva visto, fra i tanti inciampi, anche un cambio di director (da Tetsuya Nomura ad Hajime Tabata). Quello che sarebbe potuto essere il quindicesimo capitolo di una delle serie più amate di sempre non lo sapremo mai. Quello che è stato, invece, è un colabrodo in termini di lore e narrazione, accerchiata da una limitatezza ...