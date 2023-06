FIFA 23 Obiettivi eCL Coppa Professionista | Requisiti per riscattare i premi

(Di lunedì 5 giugno 2023) EA Sports ha rilasciato glieCLche permettono dideiper la modalità23 Ultimate Team. Preparati per le elettrizzanti finali dell’eChampions League in arrivo il 7 giugno. Guarda i migliori giocatori disfidarsi sul palco della eChampions League per il montedi 280.000$, i posti nei playoff della FGS e l’ambito trofeo eCL. Per la prima volta, EA SPorts collaborerà con il vincitore dell’eCL per pubblicare un oggetto giocatore ispirato alle sue prestazioni nelle finali eCL. Il vincitore potrà ottimizzare le statistiche del giocatore e fornirci il suo feedback per creare una SBC giocatore speciale per celebrare la vittoria e consolidare il proprio nome nella storia di ...

FIFA 23 FUT TOTS Serie A: soluzioni SBC e Obiettivi Videogiochitalia

Ricordiamo che FIFA 23 è disponibile in tutto il mondo dal 30 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Google Stadia.