Fi | Margherita Mencoboni nominata neo responsabile Marche nord

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 giugno 2023) Roma, 5 giu. (Adnkronos) -neoper Forza Italia: "la grande riorganizzazione del partito voluta fortemente dal presidente Berlusconi su tutto il territorio nazionale sta prendendo forma", commenta il commissario regionale di Fi Francesco Battistoni. "'Gli enti locali - ha precisato - sono di estrema importanza e dedicare una persona che si occupi dei rapporti con loro è di estrema sensibilità anche nell'ottica di indicare un portabandiera di Forza Italia per ogni comune indispensabile per avere un quadro di insieme della Regione. Una squadra radicata fortemente su territorio e capace di rispondere alle esigenze dei cittadini è la ricetta giusta in vista delle prossime elezioni europee'". "– ha ...