Festival Danza Estate | gli spettacoli della settimana

(Di lunedì 5 giugno 2023) Proseguono gli35esima edizione delche questasi apre il 6 giugno alle 21 al Chiostro del Carmine con Nicola Galli, artista che ritorna alcon lo spettacolo “Il mondo altrove”, un ritualeto in cui quattro figure sciamaniche ci condurranno in una cerimonia magica e senza tempo, per celebrare il moto di un mondo inesplorato. L’8 giugno alle 21 sempre al Chiostro del Carmine va in scena il secondo debutto di questa edizione di FDE: “Onde” di Simona Bertozzi, una coproduzione FDE in prima assoluta. Una performance energica e vitale abitata da tre giovani performer e un musicista che incorporano il flusso continuo delle immagini di The Waves, il play-poem di Virginia Woolf attraverso la ...