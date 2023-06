Ferrovie | torna treno storico Trenord | viaggerà da Milano al Lago Maggiore

(Di lunedì 5 giugno 2023), 5 giu. (Adnkronos) - Domenica prossima, 11 giugno, tornerà sui binari ildird: i passeggeri potranno scoprire l'atmosfera di un viaggio negli anni Cinquanta su un convoglio d'epoca, che dal centro dili porterà a Laveno Mombello, sulle sponde del. Il convoglio, appena restaurato, sarà composto da tre carrozze di prima classe Az 130-136-137 degli anni 1924-25, dal locomotore E 600-03, realizzato da Om-Cge nel 1928, e dal locomotore E 610-04, prodotto dalla Breda-Cge nel 1949. Quella in programma per l'11 giugno sarà la prima corsa delin esercizio commerciale; dopo l'estate saranno proposte nuove date. Ilfarà una corsa andata e ritorno fra le stazioni ...

